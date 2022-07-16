شكرا لقرائتكم خبر عن 97 مواجهة جمعت الزمالك وغزل المحلة قبل لقاء الليلة.. تفوق أبيض.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدورى، وتعد مباريات الزمالك وغزل المحلة من المباريات المهمة فى تاريخ الدورى لما تحمله من ندية وإثارة وتكون فى الغالب فاصلة فى مشوار المنافسة على لقب الدورى.

97 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة، حقق الأبيض 58 انتصاراً وخسر فى 14 لقاء وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الفارس الأبيض 148 هدفاً وتلقت شباكه 55، ويعد حسن شحاته الهداف التاريخى للزمالك في المحلة برصيد 6 أهداف بينما محمود المشاقى الهداف التاريخى للمحلة في الزمالك برصيد 3 أهداف.





الزمالك واجه غزل المحلة فى لقاء الأسبوع الثامن من الدور الأول من عمر المسابقة، وأقيمت 25 ديسمبر الماضي، وفاز بنتيجة أربعة أهداف دون رد، سجلها المغربي أشرف بن شرقي «هدفين»، ومواطنه محمد أوناجم هدفًا، بجانب هدف سجله مصطفى فتحي قبل سفره للاحتراف في التعاون السعودي، بينما آخر مباراة جمعت الزمالك والمحلة بكأس الرابطة انتهت بفوز المحلة 3-0.