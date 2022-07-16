شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التوقيع للزمالك.. بيراميدز يجهز عرض تجديد لـ أحمد أيمن منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادي بيراميدز عرضًا لتجديد تعاقد أحمد أيمن منصور مدافع الفريق الكروى الأول، والذى ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما أبدى اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق السماوى رغبته فى استمرار اللاعب.

ورغم توقيع أحمد أيمن منصور لنادى الزمالك فى الفترة السابقة نظرًا لانتهاء تعاقده مع ناديه ويحق له التوقيع لأى نادٍ آخر منذ انتقالات يناير الماضي، إلا أن مسئولى بيراميدز يرغبون فى تجديد تعاقد اللاعب، خاصة أن الفريق السماوى يعانى من نقص عددى فى خط الدفاع.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة بين مسئولي بيراميدز وأحمد أيمن منصور عقب مواجهة الأهلي المقرر لها مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوى من أجل حسم الأمور، والوقوف على طلبات اللاعب من أجل تجديد تعاقده والعدول عن الانتقال للزمالك.