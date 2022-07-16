شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من سواريز للاعبى الأهلي قبل موقعة بيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جزءاً كبيراً من محاضراته الماضية مع لاعبي الفريق للحديث عن عدة أمور مهمة خاصة بأداء اللاعبين فى الملعب، وفى مقدمتها التحرك السريع والتحرك بدون كرة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

وطالب المدرب البرتغالي لاعبي الأهلي بالتركيز فى تسليم الكرة منعاً للتمريرات الخاطئة التى عانى منها الفريق كثيراً الفترة الماضية.

ومن أهم النصائح التى وجهها سواريز للاعبي الأهلي قبل مباراة بيراميدز الليلة فى بطولة الدوري عدم الاستسلام حال تلقى شباك الفريق أى أهداف، وحثّهم على ضرورة العودة للمباراة من خلال الضغط المتواصل.

وشدد المدرب البرتغالي على لاعبي الأهلي ضرورة عدم التراجع للأداء الدفاعى بعد التسجيل، ومواصلة الغزو الهجومي بعد التسجيل مثلما حدث فى مباراة فيوتشر الأخيرة التى فاز فيها المارد الأحمر برباعية نظيفة.