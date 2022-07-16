شكرا لقرائتكم خبر عن على الجنيدى أول المرشحين بانتخابات النادى المصرى على منصب أمين الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم على الجنيدي بأوراق ترشحه لعضوية مجلس ادارة النادي المصري على منصب أمين الصندوق، وذلك بعد فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد بالنادي، اليوم السبت، ويستمر تلقى الطلبات من المرشحين حتى الجمعة المقبل، على أن تعقد الجمعية العمومية والانتخابات يوم 29 أغسطس المقبل.

ويأتي قرار اللجنة السباعية بتحديد موعد الانتخابات في الوقت الذي يعاني فيه النادي المصري العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب الوداد المغربي السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادي الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعاني المصري من أزمة أخرى، بعد تقدم التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائي.

من ناحية أخرى، يستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد برج العرب بالأسكندرية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.