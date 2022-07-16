شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يحذر لاعبى المقاولون من مرتدات سيراميكا قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، لاعبي الفريق من الهجمات المرتدة للاعبي سيراميكا، والتي كانت سبباً رئيسياً فى فوز سيراميكا على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في مباراة الجولة 24 بالدوري العام.

وأكد عودة أهمية تقارب الخطوط والالتزام بالمهام الدفاعية إلى جانب أداء الواجب الهجومي من لاعبي الفريق، مشدداً على أهمية حصد الثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري العام.

وعقد محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها باعتبار المباريات المقبلة في الدوري العام، على أنها مباريات كؤوس غير مقبول فيها الهزيمة أو التعادل، وإنما البحث عن الفوز فقط.

وأبدى نادى المقاولون العرب استياءه الشديد من الأخطاء التحكيمية التى صاحبت مباراة الفريق أمام الزمالك فى مسابقة الدوري، والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف فى الجولة 24 بالدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وأحرز لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً أخر.