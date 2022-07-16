شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق اليوم أمام بيراميدز كونها أحدى المحطات الهامة في رحلة إستعادة درع الدوري الممتاز لاسيما أنها أمام أحد أهم وأقوى الفرق في بطولة الدوري خلال المواسم الماضية، ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن مباراة الليلة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وبيراميدز؟

ج: الأهلي يلتقي مع بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

س: من هو طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز؟

ج:يقود مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة ، طاقم تحكيم إسباني مكوّن من، كارلوس ديل سيرو جراندي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من راؤول كابانيرو "مساعد أول"، ودييجو باربيرو "مساعد ثانٍ"، وسيزار سوتو جرادو سيكون حكمًا رابعًا.

فيما سيتواجد في غرفة حكم الفيديو "فار" كل من خوان مارتنيز مونييرا كحكم فيديو، ويساعده إجناسيو أجلاسياس.

س: ما هي نتيجة أخر مباراة جمعت الفريقين في الدوري؟

ج: الأهلي فاز على بيراميدز بثلاثية نظيفة يوم 8 مارس الماضي في اللقاء الذي جمعهما بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الثامنة من بطولة الدوري ، وسجل ثلاثية الأهلي وقتها ، أفشة وعمرو السولية ومحمد شريف.

س: ماذا فعل الأهلي وبيراميدز في أخر ظهور لهما بالدوري؟

ج: فاز الأهلي على فيوتشر في الجولة الماضية برباعية نظيفة فيما تعادل بيراميدز مع بهدفين لكل فريق فى الجولة ذاتها.

س: ما هو ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري قبل لقاء الليلة؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة ، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 50 نقطة بعدما لعب 24 مباراة.