موعد مباراة مصر وتونس اليوم في نصف نهائي أمم إفريقيا لليد.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد فى التاسعة مساء اليوم، السبت، مع نظيره التونسي في نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

ونجح منتخب مصر فى التأهل لنصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز أمس على الجزائر بنتيجة 34/19 فى دور الثمانية، ليضمن أيضا بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة.

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات.

ويطمح المنتخب الوطني، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا المدير الفنى للفراعنة قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى..

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بتعليق خالد خيري.