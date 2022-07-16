موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف غزل المحلة، نظيره الزمالك، في السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب الأبيض في تعزيز صدارته للدوري برصيد 54 نقطة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، سيد عبدالله نيمار.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.