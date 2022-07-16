شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة سواريز لـ مهاجم الأهلى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي من حسام حسن مهاجم الفريق مواصلة اللعب بنفس الحماس والجدية التى ظهر عليها خلال الفترة الأخيرة. وتحدث سواريز مع حسام حسن خلال جلسة خاصة جمعتهما مؤخراً عن ضرورة تحليه بروح الحماس التى أدى بها في مباراة فيوتشر الأخيرة بالدوري التى فاز فيها الأهلي المارد الأحمر برباعية نظيفة، وظهر خلال مهاجم الفريق بمستوى متميز لينال إشادة الجميع رغم عدم تسجيله أهداف.

وحرص المدرب البرتغالي على تحفيز حسام حسن بعدما شاهد مدى التزام اللاعب في التدريبات واجتهاده، ولكن كان ينقصه قليل من التوفيق فى المباريات حتى يُسجل أو يصنع أهدافاً، كما حدث فى لقاء فيوتشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوي في الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.