شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام المحلة.. زيزو وبن شرقى والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدورى، وتعد مباريات الزمالك وغزل المحلة من المباريات المهمة فى تاريخ الدورى لما تحمله من ندية وإثارة وتكون فى الغالب فاصلة فى مشوار المنافسة على لقب الدورى.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد.

الوسط: أحمد فتوح - إمام عاشور - إسلام جابر - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة بحثاً عن تأمين صدارة الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 28 هدفا، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.