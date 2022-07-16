شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب مشاهدة مباريات لمنتخب مصر فى عهد كيروش وإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روى فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، من الجهاز الإدارى للفراعنة تجهيز مباريات سابقة للمنتخب خلال الفترة الأخيرة، سواء فى عهد مواطنه كارلوس كيروش أو إيهاب جلال المدير الفني الأخير للفراعنة.

ويسعى فيتوريا للوقوف على مستوى جميع اللاعبين الذين تواجدوا فى صفوف منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة لمعرفة إمكانيات كل لاعب والاستقرار على القائمة المنتظر الاعتماد عليها خلال المنافسات القادمة.

ويستعد فيتوريا للحضور إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لبدء مهمة تولى تدريب منتخب مصر، حيث ينوى المدرب البرتغالي التواجد فى المقصورة الرئيسية لحضور مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل، فى نهائى كأس مصر القدم.

واستقر فيتوريا بشكل مبدئى على طريقة اللعب المنتظر تطبيقها مع منتخب مصر وهى 4/ 2 /3/ 1، وتعد هذه الطريقة المفضلة للخواجة مع بنفيكا البرتغالي والنصر السعودي من قبل.

وحرص روي فيتوريا، المدير الفني البرتغالي الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على توجيه رسالة للجماهير المصرية بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للمدير الفني المصري إيهاب جلال بعقد حتى عام 2026 ، حيث نشر المدير الفني البرتغالي فيتوريا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلا: "تحدٍ آخر سأواجهه في مسيرتي الكروية، وسأكون مدربًا لمنتخب بلد يبلغ تعداده السكاني 120 مليون نسمة"إنه شىء رائع بالنسبة لنا، كما أننى أشعر بالفخر والتكريم وأعلم المهمة الكبيرة التى أُقبل عليها، وأعرف الصعوبات التى سأواجهها في خطوتي المقبلة، لكنني مستعد لهذا الأمر"، واختتم فيتوريا تصريحاته: "سأواجه هذه التحديات بالترابط مع الجمهور المصري لكى ننجح سويا، عناق كبير للجميع، أراكم قريبًا".

من ناحية أخرى ، يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جديا تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمحدد لها سبتمبر 2022 إلى شهر مارس 2023.

ومن المقرر أن يعلن الكاف هذا القرار خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي بعد الاستقرار عليه، لاسيما بعد تأجيل بطولة أمم افريقيا حتى يناير 2024.

وفي حالة اعتماد الكاف هذا القرار رسميا، سيتم تأجيل مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات لمدة 6 شهور لتقام في مارس من العام المقبل بدلا من سبتمبر المقبل، ما يمنح روي فيتوريا المدير الفني الجديد فرصة للتعرف على اللاعبين بعد تولى المسئولية بشكل رسمي.