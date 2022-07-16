شكرا لقرائتكم خبر عن الكوالينى معلقاً على مباراة الأهلى وبيراميدز ومؤمن حسن للزمالك والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع الزمالك مع غزل المحلة وفيوتشر مع الإسماعيلى، وأخيراً الأهلى مع بيراميدز، وسط توقعات بمواجهات قوية ومثيرة، خاصة مع اشتعال صراع الصدارة على قمة المسابقة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة مع وجود استوديو تحليلى مع تامر صقر وضيوف الاستوديو فاروق جعفر وإسماعيل يوسف، وعمرو الدسوقي، وأحمد عطا، وأحمد عز، والفقرة التحكيمية مع أحمد الشناوى، وتعليق مؤمن حسن.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم السبت مع وجود استوديو تحليلى مع أحمد شوبير والضيوف وليد صلاح الدين، وأحمد حسن، ومحمد فضل، ومحمد زيدان، ومحمد عمارة، وعمر عبد الله، والفقرة التحكيمية سمير عثمان، وتعليق محمد الكواليني.