شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى على ملعب السلام قبل مواجهة فيوتشر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا على فيوتشر الصاعد حديثا هذا الموسم، فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب السلام بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعي الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء الصعب من أجل استكمال مسيرة الإنتصارات لتصحيح وضعه بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

ويعد فيوتشر هو الفريق السادس الذى يواجه الإسماعيلي على ملعب السلام منذ صعود فريق الإنتاج الحربي إلى دوري الأضواء والشهرة موسم 2009 / 2010، وذلك على النحو التالي ..

لعب الإسماعيلي 13 مباراة، فاز 6 تعادل 5 خسر 2، له 10 أهداف عليه 7 أهداف، كلين شيت 8 لقاءات

– الدورى العام ..

* يوم 29 مارس 2010 خسر من الإنتاج الحربى صفر / 1 بالقاهرة

* يوم 25 ديسمبر 2010 تعادل مع الإنتاج الحربى 1 / 1 بالقاهرة ( محمد حمص )

* يوم 21 مارس 2013 ” موسم ملغى ” فاز على الإنتاج الحربى 1 / صفر ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( أحمد خيرى )

* يوم 23 مايو 2013 ” موسم ملغى ” فاز على الإنتاج الحربى 1 / صفر بالقاهرة ( عمر جمال )

* يوم 11 فبراير 2016 خسر من الإنتاج الحربى صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 18 فبراير 2017 تعادل مع الإنتاج الحربى 1 / 1 ملعب بالقاهرة ( حسنى عبد ربه )

* يوم 13 أكتوبر 2017 فاز على الإنتاج الحربى 1 / صفر بالقاهرة ( كريم بامبو )

* يوم 2 أغسطس 2018 تعادل مع الأهلى 1 / 1 بالقاهرة ( لسعد الجزيرى )

* يوم 6 أكتوبر 2020 فاز على الإنتاج الحربى 1 / صفر بالقاهرة ( عمر الوحش )

* يوم 5 مارس 2021 تعادل مع وادى دجلة صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 2 مايو 2021 فاز على الإنتاج الحربى 2 / صفر بالقاهرة ( شكرى نجيب والأنجولى آرى بابل )

– كأس مصر ..

* يوم 13 أبريل 2016 تعادل مع طلائع الجيش فى دور ثمن النهائى صفر / صفر ولكن صعد بضربات الترجيح 5 / 4، سجل للإسماعيلى كلا من أحمد سمير فرج وعمر الوحش وإسلام جمال وحسنى عبد ربه وطه عادل وأهدر مروان محسن

* يوم 23 أكتوبر 2018 فاز على المقاولون العرب 1 / صفر ” كريم بامبو ”

والجدير بالذكر أن هذه المباراة تشهد عودة محمد الشامي وأحمد مصطفي ومحمود عبد العاطي دونجا، بينما يغيب عنها محمد فوزي وأحمد أيمن وعماد حمدي ومحمد بن خماسة ومدحت فقوسه وجان موريل ووجيه عبد الحكيم ومروان حمدي لأسباب مختلفة.