شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى لا يعرف الفوز على الأهلى مع بيراميدز قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن استمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز الكبير على فيوتشر برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

ويعد رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، أحد أهم العناصر الهجومية البارزة لدى الفريق السماوي، والذي يعول عليه زملاؤه ليكون عنصراً حاسماً فى نتيجة اللقاء.

وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز فى 63 مباراة سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى، وتبلغ القيمة التسويقية لرمضان حوالي 3 ملايين يورو.



أرقام رمضان صبحى امام الاهلى

بينما شارك رمضان مع الأهلي في 110 مباراة سابقة، وذلك قبل انضمامه إلى بيراميدز في صيف 2020، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً آخر.

وأمام النادي الأهلي لم يتذوق رمضان صبحي طعم الانتصارات واكتفى بتسجيل هدف واحد من ركلة جزاء، حيث واجه العفيجي فريقه السابق خلال لعبه بين صفوف بيراميدز في 4 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر مرتين وجاءت مواجهاته مع الأهلي كالتالي:

ـ الدور الأول بالموسم الجاري: الهزيمة من الأهلي بنتيجة 3/0

ـ الدور الثاني بالموسم الماضي: التعادل 2/2

ـ الدور الأول بالموسم الماضي: التعادل سلبياً 0/0

-مباراة دور الثمانية بكأس مصر: خسر 2/1