شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. يوسف رمضان لاعب الطائرة: هوايتى تربية العصافير وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو يوسف رمضان لاعب الكرة الطائرة فى نادى الشرقية للدخان.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
تربية العصافير وركوب الخيل.
بتدخل المطبخ؟
بدخل ساعات.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
البانيه.
من نجمك المفضل؟
أحمد السقا.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
ضابط.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
أحمد السقا.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.