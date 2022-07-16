شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. يوسف رمضان لاعب الطائرة: هوايتى تربية العصافير وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو يوسف رمضان لاعب الكرة الطائرة فى نادى الشرقية للدخان.

تربية العصافير وركوب الخيل.

بدخل ساعات.

البانيه.

أحمد السقا.

عمرو دياب.

ضابط.

أحمد السقا.

الكاجوال.