شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على غزل المحلة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع غزل المحلة والزمالك باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الأبيض فى مباراة الليلة لعدم فقدان أى نقطة تعرقل طموحاته فى الحفاظ على لقب الدوري المصري، بينما يأمل الفريق المحلاوى فى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى الابتعاد عن منطقة الهبوط.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 4.48 مليون يورو.



القيمة التسويقية

ويدخل الزمالك المباراة باحثا عن تأمين صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 28 هدفا، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.