شكرا لقرائتكم خبر عن "كلمة شرف" تقرب سموحة من تجديد عقد عبد الحميد بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، جلسة مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، عرض خلالها رغبة المجلس فى تجديد التعاقد مع المدرب وجهازه المعاون لمدة موسم قادم، وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد والتزام الطرفين بكلمة شرف لإنهاء الإجراءات بشكل رسمي فى الأيام المقبلة.

وأكد عبد الحميد بسيونى، فى وقت سابق، تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية لكنه رفضها بسبب التزامه مع مجلس إدارة نادى سموحة ورغبته فى الاستمرار.

وقال بسيونى في تصريحاته، "انتظروا سموحة الموسم المقبل بشكل مختلف، على الرغم من انتهاء عقود عدد من اللاعبين سوء بالإعارة أو نهاية التعاقد لكن هناك خطه لإعادة بناء الفريق والمجلس أعطانا الضوء الاخضر بالتعاقد مع أي لاعب الفريق فى حاجة إليه مهما كانت المطالب".

وقدم بسيونى تقريرا فنيا لشرح حالة كافة اللاعبين، سواء المستمرين أو الراحلين، وكذلك الصفقات والمراكز المراد تدعيم الفريق بها، ولكن تم الاتفاق على تأجيل الإعلان عن كافة التفاصيل نظرا لضغط المباريات خلال شهرى يوليو وأغسطس ومن الممكن الحاجة لمجهود أى لاعب خلال الفترة المقبلة.

ويدخل سموحة معسكرا مغلقا اليوم استعداد لمباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الأحد باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الاسبوع 25 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.