شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يطالب نجوم فيوتشر بالعودة للعروض القوية.. "تحديث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب سعد سمير مدافع فيوتشر المعار من صفوف النادي الأهلي، زملاءه فى فيوتشر بضرورة العودة سريعا للعروض القوية، وذلك بعد الخسارة المفاجئة أمام الأهلى برباعية نظيفة في الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي.. "تحديث"

وكان سعد سمير عقد جلسة مع لاعبى فيوتشر خلال الساعات الأخيرة التى سبقت مباراة الأهلى، وحذر زملاءه من قوة الأهلي، رغم تراجع نتائجه قبل اللقاء وخسارته أمام سموحة ثم تعادله مع الجونة في الدوري.

وشدد سعد خلال جلسته مع اللاعبين، على أن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق والغيابات التي ضربت صفوفه، مؤكداً أن لاعبي الأهلي يكون لديهم دوافع أكبر لتحقيق الانتصارات في تلك الظروف لإرضاء جماهيرهم.

ويستضيف فريق فيوتشر، فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، الإسماعيلى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر برباعية نظيفة أمام الأهلي في الجولة الماضية، بينما خطف الإسماعيلي فوزاً مهماً على سموحة بهدف نظيف فى نفس الجولة، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز الأول تاريخيا، حيث انتهت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بالتعادل السلبي.