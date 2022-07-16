بعد غياب 50 يوماً.. صحيفة تنشر نص تحقيق الزمالك مع طارق حامد.. واللاعب: «أرفض اتهامي بالهروب»

الشارقة - اميمة ياسر -

خضع اللاعب طارق حامد، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية داخل النادي.

ومن خلال التحقيق، حاولت الشئون القانونية بالزمالك الاستفسار عن أسباب أزمته الحالية وتغيبه عن التدريبات لمدة وصلت إلى نحو 50 يومًا.

ونشرت صحيفة "الوطن" نص تحقيقات الزمالك مع طارق حامد، والتي استغرقت 45 دقيقة، على النحو التالي:

الزمالك: ليه نشرت مستندات خاصة بالنادي وسفرك على مواقع التواصل الاجتماعي؟

طارق حامد: قمت بنشر أوراق ومستندات تفيد بأنني حصلت بشكل رسمي على موافق النادي لسفري بعد اتهامي بالتمرد والهروب وأيضا الموافقة على منحي جواز السفر.

الزمالك: حصلت على إجازة أسبوع وتغيبت 50 يومًا.. لماذا؟

طارق حامد: إدارة الكرة بالنادي عارفة إني مسافر علشان أتعالج وأشوف البرنامج العلاجي بسبب إصابتي في الركبة، وتأخري لم يكن بمزاجي أو برغبتي بسبب البرنامج العلاجي الطويل الذي خضعت له في إسبانيا تحت إشراف متخصصين معروفين.

الزمالك: ولماذا كنت مصرا على السفر؟

طارق حامد: تحاملت على نفسي كتير ولعبت وأنا مصاب وكنت خايف الإصابة تكبر والدكاترة عارفة كدا وعلشان كدا سافرت.

الزمالك: وهل قدمت ما يثبت إصابتك؟

طارق حامد: بالطبع.. تقدمت بتقارير ومستندات فور عودتي إلى القاهرة، وأنا أتواجد بمقر النادي بشكل يومي وأخوض التدريبات.

الزمالك: هل لديك أقوال أخرى؟

طارق حامد: أرفض اتهامي بالتمرد والهروب من المباريات والكل عارف أنا بحب الزمالك قد ايه.

يشار إلى أن الشئون القانونية بنادي الزمالك، تقدمت خلال الساعات الماضية، بتقرير شامل إلى مجلس الإدارة، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة، بشأن التحقيق مع طارق حامد لاعب وسط فريق كرة القدم.