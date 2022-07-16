شكرا لقرائتكم خبر عن "الدكة" توقف سلسلة أرقام عبد المنصف فى منافسة الحضرى بعد إعلان الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، نيته اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجارى، لتتوقف سلسلة أرقامه التى حقق خلالها إنجازات عديدة.

وطوال مسيرته مع الساحرة المستديرة، نافس محمد عبد المنصف زميله السابق فى المنتخب عصام الحضرى، أسطورة حراسة المرمى المصرية، فى تحطيم رقم أكثر الحراس مشاركة فى الدوري العام، إلا أن اعتزل أوسة يوقف إحصائيات الحارس المخضرم.

وعادل محمد عبد المنصف رقم عصام الحضرى بالمشاركة في 451 مباراة في 26 موسم متتالى بتاريخ مسابقة الدورى العام، إلا أن غيابه عن المباريات السابقة للاتحاد مع إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الجارى يجعل سلسلة أرقام أوسة تتوقف عند 451 مباراة حتى الآن، مع احتمالية إحالة أوراقه إلى دكة بدلاء الاتحاد فى المباريات العشرة المتبقية لزعيم الثغر في الدوري العام، ليبقى رقم المشاركة بالتساوي بينه وبين الحضري.

وحقق أوسة إنجازا تاريخيا، بعدما أصبح أكثر لاعب فى العالم يشارك فى 26 موسما متتاليا في بطولة الدوري، وهى المسابقة المحلية الأولى لجميع البلدان التى تمارس كرة القدم.

وعادل حارس مرمى الاتحاد السكندري اللاعب الأرجنتيني المخضرم هوجو جاتي في الدوري الأرجنتيني والذى شارك فى 26 موسما، ليكونا الثنائى على عرش الأكثر خوضا للمواسم فى الدورى في تاريخ كرة القدم.

ودخل أوسة موسوعة الأرقام القياسية بعدما تخطي حارس زعيم الثغر كلا من، الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي الذي شارك في 25 موسما متتاليا مع روما، والأسطورة الأخرى رايان جيجز نجم الشياطين الحمر، والذى لعب نفس عدد المواسم التي لعبها أسطورة روما.

وكانت أول مشاركة لـ"أوسة" في الدوري الممتاز موسم 1996-1997 مع مزارع دينا ولعب له لمدة 3 مواسم، ثم انتقل إلى الزمالك وخاض معه 11 موسما، وبعده انضم إلى صفوف نادي الجونة وشارك لمدة موسمين وبعدها رحل إلى صفوف إنبي ولعب له لمدة 5 مواسم، وكانت محطته الماضية مع وادي دجلة واستمر معهم 4 مواسم، والموسم المقبل سيكون الأول له مع الاتحاد السكندري والـ26 في تاريخه.

ويعد "أوسة" أكبر لاعبى الدورى الممتاز للموسم الحالي 2021 - 2022، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 46 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

وأصبح عبد المنصف أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في تاريخ الدوري المصري عن عمر 44 عاما و3 أشهر و19 يوما، وكان الرقم السابق مسجل باسم عصام الحضري عن عمر 43 عاما و3 أشهر و7 أيام، ليكسر "أوسة" الرقم القياسي ويسجله باسمه.