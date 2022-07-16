شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية مبهرة لبطولة العالم للسلاح إهداءً من شركة بريزنتيشن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت شركة برزينتيشن سبورتس أغنية تحمل اسم We Coming Home بمناسبة تنظيم مصر بطولة العالم للسلاح على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة والتى أبهرت جميع الوفود المشاركة بالبطولة.

وقام الموسيقار هشام خرما بتسجيل الأغنية والتى أعلنتها شركة برزينتيشن عبر فيديو كليب مصور، ويغنيها كل من تسنيم العايدى ويوسف جبريال، بينما كتبها محمد الرفاعى وتسنيم.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش "المبارزة" للرجال والسيدات فى الفترة من 15 إلى 23 يوليو الجارى وتقام فعالياته فى استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 103 دول.

وأشاد التونسي زياد فرياني، مندوب الاتحاد الدولي للسلاح، بإدارة بطولة العالم للسلاح المقامة حاليا فى صالات استاد القاهرة الدولي، معرباً عن رضاه بشكل كبير على التنظيم المصري حتى الآن.

وقال فرياني فى تصريحات على هامش انطلاق البطولة، "هناك مجهود جبار مبذول من أجل بداية البطولة بالشكل الأمثل، وبدأنا العمل منذ شهر، الآن الصالات جاهزة والحكام تم تجهيزهم على أعلى مستوى".

وأضاف، "انطلاق البطولة كان فى الوقت المحدد، وهذا إنجاز كبير، مهما كان العدد والصعوبات كل شىء بدأ بشكل مثالي فى التاسعة كما هو متفق عليه".

وتابع، "هناك 105 دول و957 لاعبا ولاعبة يشاركون في البطولة وكل الأبطال الكبار متواجدون هنا في مصر في تلك البطولة لأهميتها، كل التجهيزات والتسهيلات التي تم توفيرها للاعبين يعد انجازا كبيرا لمصر وكلنا سعداء بذلك، الكل يحب مصر وتنظيماتها للبطولات فهي أم الدنيا"ىتت

فيديو الأعنية كالتالى :

