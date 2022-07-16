أليو ديانج يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين فى مواجهة الأهلى وبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - تصدر المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساءً باستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، وقت تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الإدارة الفنية للفريق للأحمر.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم محتلاً المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، حصدها بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً أخر.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 22 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الأهلي 48 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في الأهلي وبيراميدز كالتالي:

أغلى 5 لاعبين في الأهلي:

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

بيرسي تاو: 3 ملايين يورو

أفشة: 2 مليون و500 ألف يورو

محمد شريف: 2 مليون و500 ألف يورو

أغلى 5 لاعبين فى بيراميدز:

رمضان صبحي: 3 ملايين يورو

إبراهيم عادل: مليون و500 ألف يورو

عبد الله السعيد: مليون و200 ألف يورو

نبيل دونجا: مليون و200 ألف يورو

وليد الكارتي: مليون يورو.