شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعات منتخب مصر لرجال سيف المبارزة ببطولة العالم فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منافسات سيف المبارزة رجال ببطولة العالم للسلاح، اليوم، السبت، والتى تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولي حتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتضم قائمة المنتخب المصرى المشارك فى منافسات سيف المبارزه رجال كلا من: أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين أحمد السكري.

وتأهل محمد السيد المصنف الثامن عالميًا إلى دور الـ 64 الرئيسي مباشرةً وذلك بسبب تواجده ضمن قائمة أفضل 16 مصنفا على البطولة لتبدأ منافساته الفعلية بالبطولة الثلاثاء المقبل 18 يوليو، بينما يلعب باقي اللاعبين بداية من دور المجموعات اليوم.

وجاء أحمد السيد في المجموعة الأولى برفقة كل من بطل مالطا واليابان وكندا وسلوفينيا وقرغيزستان والإمارات، بينما أوقعت القرعة محمد ياسين في المجموعة التاسعة عشرة برفقة كل من أبطال العراق وجنوب أفريقيا والكويت وليبيا وأوزباكستان والسويد.

أما أحمد السكري فسيخوض منافساته بالمجموعة الـ 22 مع أبطال إيران وتشيلي وإسبانيا والعراق وبلجيكا وألمانيا.

وتقام اليوم منافسات دور المجموعات والأدوار غير الرئيسية ليتأهل 64 لاعبا ولاعبة إلى دور الـ 64 الرئيسي والمقرر انطلاقه من يوم 18 يوليو الجاري.

ويتأهل أول 16 لاعبا أو لاعبة في التصنيف الخاص بكل سلاح إلى دور ال 64 الرئيسي بالإضافة أفضل 16 لاعبا في دور المجموعات، ليتأهل 32 لاعبا مباشرة للدور 64 الرئيسي ويتم إضافة عليهم 32 لاعبا الفائزين من دور الـ64 التمهيدي.