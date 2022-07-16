شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما أجرى حارس الأهلى جراحة الغضروف بدلاً من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف رمزى صالح، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، موضحاً أن حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي والذى تولى مؤخراً تدريب فريق وفاق سطيف الجزائرى كان سبباً فى رحيله عن الأهلي، بل وعن المريخ السوداني.

وتحدث رمزى صالح عن مشاركته وهو مُصاب بالرباط الصليبي فى تصريحات إعلامية سابقة قائلاً، "تعرضت للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي عام 2000، وأجريت جراحة، لكن الطبيب المعالج أخطأ وأجرى الجراحة فى الغضروف وليس الصليبي، ولعبت على قدمي حتى عام 2010 وأنا مصاب بالصليبي".

وأضاف رمزي صالح، "رغم هذه الصدمة إلا أنني نجحت والحمد لله فى اللعب بفضل قدراتي العضلية فترة طويلة بهذه الإصابة".