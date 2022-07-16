شكرا لقرائتكم خبر عن بسام ماهر يقترب من تشكيل المحلة الأساسى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب بسام ماهر، لاعب فريق غزل المحلة، من المشاركة بالتشكيل الأساسى اليوم أمام الزمالك لتعويض غياب أحمد الندرى الموقوف بسبب تراكم الإنذرات.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى اليوم، السبت، باستاد المحلة فى السادسة والنصف مساءً.

ويعود بسام ماهر لقائمة فريق غزل المحلة عقب التعافى من الإصابة التى لحقت بيه منذ فترة طويلة، وظهر اللاعب فى التدريبات بشكل قوى.

من ناحية أخرى، استقر مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة على مشاركة إبراهيما كونيه لاعب الفريق بالتشكيل الأساسى فى مباراة الزمالك اليوم، وذلك عقب ظهور اللاعب بشكل جيد خلال التدريبات الجماعية.

ويقترب محمد "بازوكا" مدافع الفريق من تعويض غياب محمد فتح الله عقب تماثل الأول للشفاء من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً في العضلة الضامة والمشاركة في التدريبات، بينما يفاضل مصطفى عبده بين خالد الاخميمى وأشرف السيد لتعويض غياب أحمد الندرى .

ويغيب أحمد الندرى ومحمد فتح الله "كماتشو" عن مواجهة فريقهم أمام الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإيقاف.

ويأتى إيقاف أحمد الندرى بسبب تراكم الإنذرات بينما محمد فتح الله " كماتشو " بسبب الطرد المباشر أمام البنك الاهلى المباراة الماضية والإيقاف لمدة 3 مباريات و غرامة قدرها 25 ألف جنيه من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.