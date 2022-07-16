شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواصل تدريباته بمعسكر الإسماعيلية بحضور الكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور تدريبات منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 فى المعسكر التدريبي المغلق المقام حالياً بالإسماعيلية ويستمر لمدة أسبوعين استعداداً لمواجهة السعودية ودياً.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة محمد وهبة، قرر تقسيم المعسكر التدريبي الحالى إلى ثلاث مراحل، الأولي بالإسماعيلية وبدأت منذ 13 يوليو وتستمر حتي نهاية الشهر الجاري، والثانية عبارة عن معسكر مغلق بالمملكة العربية السعودية من 30 يوليو الجاري وحتي 5 أغسطس المقبل ويتخللها مباراتين وديتين أمام منتخب السعودية ، ثم السفر إلي اسبانيا حيث المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد للبطولة العربية التي ستنطلق في الجزائر يوم 22 أغسطس المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 كلا من، محمد وهبة مديراً فنيا، ومؤمن عبدالغفار مدرباً عاماً، وعصام عبده مدرباً، ويوسف طاهر مدربا لحراس مرمي، والدكتور حسين فتوح خليل طبيبا، وأحمد سامي نصار مديراً إدارياً.