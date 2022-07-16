شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تفاصيل تنظيم مباراة الأهلى.. بوابة 4 لدخول جماهير الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادي بيراميدز، عن الأمور التنظيمية الخاصة بلقاء الفريق السماوي أمام النادي الأهلي المحدد له التاسعة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وتم خلال الاجتماعات التنظيمية، الاتفاق على تخصيص الباب رقم 1 المتواجد على محور المشير لدخول أعضاء مجلس إدارة نادي بيراميدز والأهلي، حتى الوصول إلى المقصورة الرئيسية وكذلك المقصورة الأمامية.

ويكون دخول السادة الإعلاميين والصحفيين من ذات الباب رقم 1 حتى الوصول إلى مقصورة الصحفيين بملعب الدفاع الجوي.

ويدخل كذلك جمهور نادي بيراميدز من البوابة رقم 1 حتى الوصول إلى المكان المخصص لتواجدهم بالدرجة الثالثة يمين.

فيما تم تخصيص البوابة رقم 4 القريبة من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، لدخول جمهور النادي الأهلي لملعب الدفاع الجوي، حتى الوصول إلى الدرجة الثالثة شمال والتي تم تخصيصها لجمهور الأهلي في المباراة.