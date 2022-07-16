شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي وبيراميدز قبل صدام الليلة فى الدوري؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره بيراميدز باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على فيوتشر برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.



ارقام الأهلى وبيراميدز

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 50 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 17.