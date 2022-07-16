شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة سعد سمير تكشف استهانة نجوم فيوتشر بالأهلى قبل الرباعية..التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الساعات الأخيرة قبل مباراة الأهلي وفيوتشر الماضية فى الدورى، العديد من الكواليس، التى كان بطلها سعد سمير مدافع النادي الأهلي المعار إلى فيوتشر.

ونجح الأهلى فى الفوز على فيوتشر برباعية نظيفة في الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي.

وكشف مصدر مطلع لـ"الخليج 365"، أن الساعات الأخيرة التى سبقت مباراة الأهلى وفيوتشر شهدت عقد سعد سمير جلسة خاصة مع لاعبي فيوتشر باعتباره كابتن فيوتشر الحالي، وحذر سعد سمير لاعبي فريقه من الاستهانة بالأهلي، خاصة بعدما كان قد خسر أمام سموحة ثم تعادل مع الجونة في الدوري قبل لقاء فيوتشر.

وشدد سعد خلال جلسته مع اللاعبين، على أن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق والغيابات التي ضربت صفوفه، مؤكداً أن لاعبي الأهلي يكون لديهم دوافع أكبر لتحقيق الانتصارات في تلك الظروف لإرضاء جماهيرهم، إلا أن لاعبي فيوتشر لم يأخذوا كلام سعد سمير على محمل الجد قبل المباراة، بدعوى تراجع مستوى ونتائج المارد الأحمر منذ خسارة لقب دور أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي ، فيما يقدم فيوتشر عروض جيدة كان أخرها التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي .

جلسة سعد سمير مع زملائه في فيوتشر كشفت عن حالة الثقة الكبيرة للاعبي فيوتشر رغم تحذيرات سعد سمير أحد كباتن الأهلي عبر سنوات طويلة قبل انتقاله الصيف الماضي لـ فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وأثبتت المباراة صحة حديث سعد سمير خاصة بعدما قدم الأهلى مستوى متميز وفاز برباعية نظيفة.

ويستضيف فريق فيوتشر، فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، الإسماعيلى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر برباعية نظيفة أمام الأهلي في الجولة الماضية، بينما خطف الإسماعيلي فوزاً مهماً على سموحة بهدف نظيف فى نفس الجولة، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز الأول تاريخيا، حيث انتهت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بالتعادل السلبي.