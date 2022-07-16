شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وتونس فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة اليد اليوم، السبت، مع تونس فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تقام مباراة مصر و تونس فى التاسعة مساء الليلة، ويتم نقلها على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

ونجح منتخب مصر فى التأهل لنصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز أمس على الجزائر بنتيجة 34/19 فى دور الثمانية، ليضمن أيضا بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 20/8 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كلا من اللاعبين ، حسن وليد قداح و عمر الوكيل بكار و الحارس المخضرم كريم هنداوى وسط محاولات من الجانب الجزائرى لتقليص فارق النقاط فى ظل البداية الهجومية القوية من جانب الفراعنة .

بينما شهد الشوط الثانى مواصلة الفراعنة للتفوق الهجومي ، خاصة من جانب أحمد هشام سيسة و حسن وليد قداح.

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث أن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.