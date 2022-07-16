شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وغزل المحلة قبل مواجهة الدورى الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الزمالك ضيفًا على غزل المحلة فى مباراة مهمة يسعى خلالها الفارس الأبيض لتعزيز صدارته للدوري برصيد 54 نقطة، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي بقيادة المدرب جيسوالدو فيريرا.

ويحاول فيريرا تجنب مفاجآت غزل المحلة، خاصة أن آخر زيارة لملعب زعيم الفلاحين ومواجهته على أرضه يوم 2 فبراير الماضى حسمها غزل المحلة بنتيجة 2-1.



ارقام الزمالك وغزل المحلة

ويدخل الزمالك المباراة باحثا عن تأمين صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.