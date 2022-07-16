شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل نهى هانى ويارا الشرقاوى لدور الـ64 الرئيسى ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات الأدوار التمهيدية لمنافسات سلاح الشيش لفردي السيدات ببطولة العالم للمبارزة المقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة فى الفترة من 15 يوليو وحتي 23 من نفس الشهر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشاركت بطلات مصر فى سلاح الشيش في المنافسات بقائمة تضم كلا من يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني ومريم الزهيري.

وحققت يارا الشرقاوي العلامة الكاملة والفوز بكل مبارياتها في دور المجموعات، حيث استطاعت الفوز على لاعبة كوريا الجنوبية بنتيجة 4-2, ولاعبة المكسيك 5-3, ولاعبة البرتغال 5-3 ولاعبة استراليا 5-2 وبطلة ابران 5-3 لتتأهل مباشرة للدور الـ64 الرئيسي وتستأنف منافساتها الثلاثاء المقبل.

وحققت نهى هاني الفوز في المجموعة العاشرة على بطلات الإكوادور وأوكرانيا وإيران وبريطانيا، فيما خسرت أمام كل من بطلات المكسيك وبولندا لتنجح في التأهل لدور ال 64 التمهيدي لتواصل التفوق وتفوز على بطلة الأردن بنتيجة 15-12 وتتأهل بعد ذلك لدور ال64 الرئيسي.

وفى المقابل، حققت نورا منير الفوز في مجموعتها الثالثة على بطلات رومانيا وأوكرانيا والهند والصين، فيما خسرت من بطلتي كندا وإسبانيا لتتأهل لدور ال64 التمهيدي إلا أنها تعرضت للخسارة أمام بطلة المكسيك بنتيجة 6-15 لتودع منافسات الفردي.

أما مريم الزهيري فقد فازت في مجموعتها الرابعة على بطلة الإمارات فيما خسرت من بطلات الصين ورومانيا وبولندا وسنغافورة والبرازيل لتودع المنافسات من دور المجموعات.

يذكر أن منافسات فردي سلاح الشيش للسيدات ستسأنف يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 يوليو الجاري بداية من دور ال،64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية.