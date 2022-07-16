شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز.. عبد القادر ومحسن وحسام حسن فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع بيراميدزباستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية،

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكوناً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: أحمد عبد القادر – صلاح محسن – حسام حسن.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 50 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 17.