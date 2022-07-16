شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة طارق مجدى قبل مواجهة فيوتشر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي وفيوتشر فى الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها مساء اليوم، السبت، على ملعب السلام بالقاهرة.

ويدير اللقاء طارق مجدى حكم ساحة، ويعاونه هاني خيري مساعد أول وأحمد عبد الغني مساعد ثان ومحمود وفا حكمًا رابعًا، وللفيديو السيد شعبان ومبروك نبيل.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ 13 لطارق مجدي التى يديرها للإسماعيلي طوال تاريخه والـ 2 هذا الموسم، وذلك على النحو التالي ..

لعب الإسماعيلى 12 مباراة فاز 7 تعادل 4 خسر 1، له 16 هدفًا عليه 6 أهداف كلين شيت 6 لقاءات

– الدورى العام ..

* يوم 6 نوفمبر 2014 فاز على وادى دجلة 2 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى 2 )

* يوم 21 أكتوبر 2015 فاز على الإنتاج الحربى 2 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن من ضربة جزاء وطه عادل )

* يوم 3 ديسمبر 2017 تعادل مع بتروجيت صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 2 يناير 2019 فاز على المقاولون العرب 2 / 1 بالجبل الأخضر ( بنسيون شيلونجو ولاعب المقاولون العرب فى مرماه )

* يوم 7 فبراير 2019 تعادل مع مصر المقاصة صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 17 مايو 2019 فاز على الداخلية 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس ( كريم بامبو ومحمود متولى من ضربة جزاء )

* يوم 11 ديسمبر 2019 فاز على مصر المقاصة 2 / صفر بالإسماعيلية ( محمد الشامى ومحمد هاشم )

* يوم 12 يناير 2020 فاز على طلائع الجيش 2 / 1 بالإسماعيلية ( عبد الرحمن مجدى وبيكيتى دى سيلفا )

* يوم 27 أغسطس 2020 فاز على طنطا 3 / 1 ملعب طنطا بالإسكندرية ( عبد الرحمن مجدى 2 وعمر الوحش من ضربة جزاء )

* يوم 21 فبراير 2021 تعادل مع إنبى 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد الشامى )

* يوم 4 نوفمبر 2021 خسر من البنك الأهلى صفر / 1 بالقاهرة

– كأس مصر ..

* يوم 3 نوفمبر 2013 تعادل مع وادى دجلة فى نصف النهائى صفر / صفر ولكنه خرج بضربات الترجيح 7 / 8

سجل للإسماعيلى محمود متولى وعمرو السولية وجون آنطوى وسامح عبد الفضيل وحسنى عبد ربه وصالح موسى وعبد الحميد سامى وأهدر محمود عبد العزيز

– الإنذارات لـ 19 لاعبًا ..

• 4 إنذارات لكلا من عبد الرحمن مجدى

• إنذار لكلا من محمد صبحى وبهاء مجدى ومحمود عبد العزيز ومحمد عواد ومروان محسن ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وحسنى عبد ربه وعماد حمدى ومحمد صادق ومحمود عبد العاطى ” دونجا ” ومحمد مجدى الجمل وباهر المحمدى وأسامه إبراهيم ومحمد بيومى والغينى بيكيتى دى سيلفا ومحمد الشامى ومحمد هاشم ومحمد مخلوف

– 3 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة الإنتاج الحربى 2015

• فى مباراة الداخلية 2019

• فى مباراة طنطا 2020