الامارات | اللاعب النمساوي زولج يبعث برسالة مؤثرة لنمور كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب النمساوي زولج يبعث برسالة مؤثرة لنمور كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى نادي إتحاد كلباء لكرة القدم العقد المبرم مع لاعب الفريق الاول النمساوي روبرت زولج بالتراضي وذلك بعد موسم خاضه اللاعب مع النمور في دوري ادنوك للمحترفين متمنيا له النجاح في حياته الرياضية المقبلة.

ونشر إتحاد كلباء في حسابه الرسمي "الانستغرام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة كتب عليها عبارة "شكرا لك روبرت زولج" رد عليها اللاعب من خلال حسابه الشخصي برسالة جميلة ومؤثرة قال فيها: "أعزائي عائلة نادي اتحاد كلباء .. شكرا لكم على التجربة المميزة ألتي عشتها معكم في السنة الماضية، وتابع: أتمنى للنادي وجمهوره وبالاخص الفريق الذي جعلني أشعرني وكأنني في بيتي، كل التوفيق للفريق في الفترة القادمة، وأن شاء الله تحققون بطولة الدوري في المستقبل، كل التوفيق."

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