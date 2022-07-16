الامارات | 50 مليون يورو تحسم مشكلة ليفاندوفيسكي مع بايرن ميونيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون يورو تحسم مشكلة ليفاندوفيسكي مع بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن مشكلة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع ناديه بايرن ميونيخ الألماني تم حلها بعدما وافق برشلونة على دفع 50 مليون يورو للتعاقد مع هداف "البافاري" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة توصل لاتفاق بالفعل مع مسؤولي النادي الألماني بشأن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر33 عاما.

وأضافت: "ينص الاتفاق على بلوغ قيمة الصفقة 50 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية".

من جهتها كشفت صحيفة "بيلد" عن تفاصيل الاتفاق، حيث أفادت بأن البارسا سيدفع 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

وأكدت في الوقت ذاته حصول النادي الكتالوني على توقيع أفضل لاعب في العالم لمدة 4 سنوات، بحيث ينتهي عقده في صيف 2026.

وأنهى برشلونة كافة تفاصيل الصفقة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ليغلق ملف التعاقد مع ليفاندوفسكي بنجاح.

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