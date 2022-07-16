تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراة منتظرة بين بيراميدز والأهلي، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الـ25 من الدوري المصري.



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري هو السبت 16 يوليو/تموز 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري هي قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بتعليق محمد الكواليني.

"أون تايم سبورتس" هي القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي، وتتواجد على القمر الصناعي نايل سات، وترددها كالتالي.

تردد قنوات أون تايم سبورتس على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 6/5