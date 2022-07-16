الروسية شارابوفا تعلن عن إنجاب طفلها الأول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا في التنس، أمس الجمعة، أنها رزقت بطفلها الأول ثيودور.



وكتبت شارابوفا على حسابها في موقع "إنستغرام": "هي أجمل هدية يمكن لأسرتنا الصغيرة أن تطلبها وأكثرها تحديا ومكافأة"، مشيرة بالأرقام الرومانية إلى أن تاريخ ولادة ثيودور في الأول من يوليو 2022.

وهو الطفل الأول لحاملة لقب خمس بطولات كبرى البالغة 35 عاما من رجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس (42 عاما).

وشارابوفا هي واحدة من بين عشر لاعبات فقط أحرزن على الأقل مرة واحدة الألقاب الأربعة الكبرى في التنس (أستراليا المفتوحة، رولان غاروس، ويمبلدون، فلاشينغ ميدوز).

وأحرزت شارابوفا لقبها الأول الكبير في ويمبلدون بعمر السابعة عشرة، أتبعته بفلاشينغ ميدوز 2006، أستراليا 2008، ثم رولان غاروس 2012 و2014.

وحصدت أيضا الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 بخسارتها أمام الأمريكية سيرينا وليامز، وأحرزت 36 لقبا في مسيرتها الاحترافية في منافسات الفردي.

وتوقفت مسيرة شارابوفا بشكل مفاجئ في العام 2016 بعد فحص منشطات إيجابي على هامش بطولة أستراليا المفتوحة، ما أدى إلى إيقافها 15 شهرا، قبل أن تعود في أبريل 2017 من دون أن تستعيد مستوياتها بسبب آلام مزمنة في الكتف.