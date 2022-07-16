النجم ليفاندوفسكي يودع لاعبي بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ودع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ زملاءه في الفريق والجهاز الفني بقيادة جوليان ناجسلمان.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليفاندوفسكي ودع لاعبي بايرن ميونخ وأعضاء الجهاز الفني خلال مران اليوم السبت، والذي كان الأخير له قبل الانتقال إلى برشلونة.

وكان برشلونة توصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ للتعاقد مع ليفاندوفسكي خلال الصيف الحالي مقابل 50 مليون يورو، بحساب الإضافات والحوافز.

توصل برشلونة لهذا الاتفاق جاء بعد أن أعلن ليفاندوفسكي عقب نهاية الموسم الماضي عن رغبته في ترك بايرن ميونخ والانتقال إلى العملاق الكتالوني.

وعقب خوضه المران الأخير مع بايرن ميونخ، ينتظر أن يغادر ليفاندوفسكي المدينة البافارية خلال الساعات المقبلة، ولكن ليس صوب برشلونة.

موقع "ذا أتلتيك" الأمريكي ذكر أن ليفاندوفسكي سيسافر يوم الأحد للانضمام إلى جولة برشلونة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيخضع المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا للفحوصات الطبية في مدينة "ميامي" الأمريكية قبل توقيع عقود لمدة 4 سنوات مع برشلونة.

يذكر أن ليفاندوفسكي انضم إلى بايرن ميونخ قادما من بروسيا دورتموند في صيف 2014 بشكل مجاني، ونال لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020، كما حصد جائزة أفضل لاعب في العالم مرتين.