ما هو التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز في واحدة من أبرز مباريات الموسم الحالي لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة، فيما يأتي الأهلي خلفه ثالثا بـ48 نقطة.

ويعاني الفريقان من عدة غيابات قبل المباراة بينهما، حيث من المتوقع أن يكون التشكيل الأساسي لكل فريق بدون أي مفاجآت.

ويستضيف فريق بيراميدز، نظيره الأهلي في ملعب "الدفاع الجوي"، مساء اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، مبارة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - عبدالله السعيد - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

في المقابل، من المقرر أن يخوض البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب الأهلي، مباراة بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - محمد شريف - صلاح محسن