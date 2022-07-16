أبرزها مواجهة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم السبت عدد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري، بجانب مباراة آرسنال وإيفرتون الودية.
ونسعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
الدوري المصري الممتاز
غزل المحلة X الزمالك – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport 1
فيوتشر X الإسماعيلي – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport 2
بيراميدز X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة on time sport 2
مواعيد مباريات ودية
طرابزون سبور X سلوفاكو – الساعة 6 مساء
أندرلخت X ليون – الساعة 8 مساء
آرسنال X إيفرتون – الساعة 1 صباحا
فيتوريا جيماريش X بورتو – الساعة 12 ظهرا
كولن X ميلان – الساعة 7 مساء
روما X بورتيمونينسي – الساعة 8 مساء
انتر ميلان X موناكو – الساعة 8:30 مساء