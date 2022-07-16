أبرزها مواجهة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت عدد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري، بجانب مباراة آرسنال وإيفرتون الودية.

ونسعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري الممتاز

غزل المحلة X الزمالك – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport 1

فيوتشر X الإسماعيلي – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport 2

بيراميدز X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة on time sport 2

مواعيد مباريات ودية

طرابزون سبور X سلوفاكو – الساعة 6 مساء

أندرلخت X ليون – الساعة 8 مساء

آرسنال X إيفرتون – الساعة 1 صباحا

فيتوريا جيماريش X بورتو – الساعة 12 ظهرا

كولن X ميلان – الساعة 7 مساء

روما X بورتيمونينسي – الساعة 8 مساء

انتر ميلان X موناكو – الساعة 8:30 مساء