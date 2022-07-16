شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتى الأهلي وبيراميدز والمحلة ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم السبت، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة لقاءات، تجمع الزمالك مع غزل المحلة، وفيوتشر مع الإسماعيلى، وأخيراً الاهلى مع بيراميدز.

وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، سجل ثنائية المارد الأحمر محمد شريف وحسام حسن، وسجل هدف بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء.

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك 54 نقطة من 24 مباراة

بيراميدز 50 نقطة من 24 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 22 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 24 مباراة

سموحة 39 نقطة من 24مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.