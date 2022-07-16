شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الاتحاد الدولى للسلاح يشيد بتنظيم مصر لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد التونسي زياد فرياني، مندوب الاتحاد الدولي للسلاح، بإدارة بطولة العالم للسلاح المقامة حاليا فى صالات استاد القاهرة الدولي، معرباً عن رضاه بشكل كبير على التنظيم المصري حتى الآن.

وقال فرياني فى تصريحات على هامش انطلاق البطولة، "هناك مجهود جبار مبذول من أجل بداية البطولة بالشكل الأمثل، وبدأنا العمل منذ شهر، الآن الصالات جاهزة والحكام تم تجهيزهم على أعلى مستوى".

وأضاف، "انطلاق البطولة كان فى الوقت المحدد، وهذا إنجاز كبير، مهما كان العدد والصعوبات كل شىء بدأ بشكل مثالي فى التاسعة كما هو متفق عليه".

وتابع، "هناك 105 دول و957 لاعبا ولاعبة يشاركون في البطولة وكل الأبطال الكبار متواجدون هنا في مصر في تلك البطولة لأهميتها، كل التجهيزات والتسهيلات التي تم توفيرها للاعبين يعد انجازا كبيرا لمصر وكلنا سعداء بذلك، الكل يحب مصر وتنظيماتها للبطولات فهي أم الدنيا".

وأضاف، "الفترة الأخيرة شهدت غيابا كبيرا للرياضيين بسبب تداعيات فيروس كورونا والكل كان يشتاق للعودة، إضافة إلى أن تلك البطولة مهمة لأنها البطولة قبل الأخيرة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لذلك يهتم كل أبطال العالم بالمشاركة بها لأننا أصبحنا في المرحلة المهمة للترشح للأولمبياد وحصد النقاط المؤهلة".

واختتم مندوب الاتحاد الدولى قائلا، "الاتحاد المصري للسلاح والمنظمون في مصر أصبحوا لديهم خبرة كبيرة في التنظيم، تم استغلال مساحة صالات مصر بشكل رائع وأشكر الجميع على هذا المجهود".

وكانت البطولة قد انطلقت الجمعة الموافق 15 يوليو في مجمع صالات استاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.