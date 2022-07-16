شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة سواريز مع الشناوى قبل مواجهة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق خلال اليومين الماضيين، للتحدث معه بشأن عدة أمور خاصة بدوره فى الملعب سواء كحارس مرمى أو قائد للفريق.

وأكد سواريز للشناوي أنه يثق تماماً فى قدراته الفنية وإمكانياته التى تجعله أفضل حارس مرمى في مصر وفى أفريقيا، وطالبه بمواصلة الاجتهاد والتركيز مع الفريق من أجل قيادة الأهلي نحو مزيد من الانتصارات المحلية.

وشدد مدرب الأهلي لحارس الفريق على أنه دوره كقائد للفريق مهم جداً، لاسيما فى الأوقات التى تراجع فيها أداء اللاعبين فى أرضية الملعب ويحتاجون لمن يشد من أزرهم ويدعمهم .

وتأتي جلسة سواريز مع الشناوي ضمن جلسات يحرص المدير الفني الجديد للأهلي الذي تولّى المسئولية مؤخراً على عقدها مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم ودعمهم معنوياً لتحقيق الأنتصارات المحلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوي في الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.