شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: المحلة خصم عنيد على أرضه وبيراميدز "مش فريق بطولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر طارق يحيى نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأبيض، من الاستهانة بفريق غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة والنصف مساءً على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": المباريات كلها أصبحت صعبة سواء في القمة أو المنافسة على البقاء أو وسط الجدول، المستويات متقاربة جداً رغم الفوارق الكبيرة في الأسماء والتسويق، في الملعب الفوارق قليلة وهذا أمر غريب جداً وهذا يدل على أن الاختيارات في معظم الأندية عليها علامات استفهام.

أضاف: مباراة الزمالك مع غزل المحلة صعبة جداً، المحلة لا يستهان به على أرضه على الأقل، رغم خسارته أخر مباراتين إلا أنه قدم أداء قوي ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين، وكذلك في الإدارة.

واصل: الزمالك يؤدي بشكل جيد رغم الظروف الصعبة في ظل غيابات لا تقل عن 10 لاعبين في كل مباريات، حتى اللاعبين الصغار تعرضوا لإصابات، وفيريرا جرئ جداً ولا يفرق معه أي شئ وهذا أمر إيجابي بشكل كبير، الأمور استقامت مع البرتغالي بعدما عرف قدرات اللاعبين واستعان بالناشئين الذين أثبتوا وجودهم.

وعن تفوق الناشئين بالزمالك قال طارق يحيى: سعيد جداً كمسؤول في قطاع الناشئين بالنادي، الموسم الماضي أخرجنا 9 لاعبين، والموسم الحالي اللاعبين أثبتوا وجودهم حتى في مباراة الأهلي الماضية، سواء نيمار أو سيف جعفر أو حسام عبد المجيد، لو الزمالك اليوم فنياً مثل المباراة الماضية فالنتيجة لن تكون في صالح الزمالك، يجب أن يكون اللاعبين على أعلى تركيز ويكونوا عند ظن جماهيرهم.

وتابع: الزمالك أفضل فنياً رغم أن المكسب يأتي بصعوبة، لأن الخبرات قلت في الملعب، بسبب غياب طارق حامد وفتوح ومحمود علاء، ومع ذلك الناشئين عوضوا الغيابات.

واختتم بالحديث عن مباراة الأهلي وبيراميدز: اللقاء متكافئ جداً وغيابات الأهلي تؤثر بشكل كبير خاصة وأن سواريز مازال لم يقضي وقت طويل مع الفريق، وبيراميدز لغز محير جداً أحياناً يكسب فريق كبير ويخسر أمام فريق متوسط أو ضعيف رغم امتلاكه لأسماء كبيرة وهذا ليس فريق بطولة، الثبات في المستوى أهم سمات فريق البطولة، مجرد أن التيشرت الأحمرأو الأبيض "بيتقلع" الأداء بيتغير والمستوى بينزل، رمضان صبحي هو نفسه الذي كان يلعب مع الأهلي، والمباراة اليوم تميل للأهلي طبقاَ لأخر مباراة للفريقين.