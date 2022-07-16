شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: الإسماعيلى جاهز لفيوتشر.. ونعلم صعوبة اللقاء بعد خسارته 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه جاهز لمواجهة فيوتشر لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة تحسين وضعه الحالي بمسابقة الدوري العام.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على فيوتشر فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب السلام بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال الجمل، "المباراة صعبة للغاية، خاصة بعد خسارة المنافس فى المباراتين السابقتين بهذه المسابقة، ولكن فريقنا فى حالة فنية ومعنوية مرتفعة وسنقاتل من أجل تحقيق الانتصار".

وأضاف مدرب الإسماعيلى أن الروح القتالية للاعبين ودعم الجماهير طوال الفترة الحالية سبب عودة الفريق إلى سكة الانتصارات فى مباراته الأخيرة ضد سموحة.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد ضم 22 لاعبًا وهم: عمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد فى حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني فى خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد بيومي ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي وحسن ياسين فى خط الوسط وحازم مرسي وخالد النبريصي ومحمد الشامي فى خط الهجوم.