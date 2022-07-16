شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تكشف تفاصيل خضوعها للعلاج والتأهيل للمشاركة بالبطولات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى عن تفاصيل خضوعها للعلاج والتأهيل بالبطولات الدولية القادمة، حيث كتب فى تدوينه عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "منعآ للقيل والقال والاخبار المتداوله الخاطئه عن قرار انسحابي من بطوله العالم المقامه في امريكا الان، كل الناس عارفه اني اعتذرت عن بطوله افريقيا اللي كان موعدها قبل دوره العاب البحر المتوسط بأسبوعين فقط، وهي مدة غير كافيه تماما للعلاج بسبب الإصابة".



بوست بسنت على انستجرام

وأضافت بسنت حميدة: "لكني قررت المشاركة في دوره العاب البحر المتوسط بـوهران علي مسؤوليتي الشخصية برغم الإصابة وكنت متواجدة في مقر اللجنة الطبية المصرية بالجزائر يوميا صباحا ومساء للعلاج طول فتره الإقامة لمده اسبوع قبل المنافسة، ويمكنهم التأكيد علي كلامي وعلشان اقدر العب كنت بأخذ جميع المسكنات الممكنة من حقن مسكنه وبرشام وبنج رش، وكل ما يخطر في بالكم علشان محسش بالألم، وأنا دلوقتي في مرحله العلاج الصحيح والتأهيل الجيد للتمكن خوض المشاركات الدولية القادمة".



بسنت

وتابعت: "ماكنتش حبا ابدأ اني اتكلم ف الموضوع دا وكنت حبا اني اظهر الجانب الجيد فقط ولكن كميه الاخبار الخاطئة والتعليقات السلبية الغير لائقة تطلبت مني ذلك"، وأنهت حديثها: "شكرا لمساندتكم الدائمة وأراكم قريبا في انتصارات دوليه قادمه وارقام قياسيه جديده تحت علم مصرنا الحبيبة".

وسبق أن حقق منتخب ألعاب القوى 5 ميداليات فى دورة البحر المتوسط، مقسمة إلى ذهبيتين، وفضيتان، بالإضافة إلى برونزية، يذكر أن بسنت حميدة حققت ذهبيتى سباق 100 م و200 م عدو بدورة البحر المتوسط، وحقق إيهاب عبد الرحمن الميدالية الفضية فى منافسات رمى الرمح.

ويشار إلى أن سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى، أكد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن اللاعبة بسنت حميدة تعانى من مزق يمنعها من المشاركة فى البطولة، خوفا من تفاقم الإصابة.

وأضاف شاهين، أن البطولة كان من المقرر أن يشارك بها كل من مصطفى الجمل ومحمد مجدى ومصطفى عمرو وإيهاب عبد الرحمن، لكن الجمل وعمرو لم يحصلا على التأشيرة، بينما أصيب محمد مجدى بقطع فى وتر أكيليس، وبالتالى لن يشارك من منتخب القوى سوى إيهاب عبد الرحمن فقط.