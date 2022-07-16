شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة النقيب: مواجهة مصر وتونس ليس لها مقياس والفراعنة هيتعبوا أى منتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة النقيب، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق لكرة اليد، أن مباراة اليوم التى تجمع الفراعنة مع منتخب تونس ضمن منافسات نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد مباراة خارج التوقعات وليس لها مقياس.

وقال النقيب، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "الجدية من أول دقيقة هو أهم ما يميز منتخب مصر منذ بداية البطولة، بالأمس المنتخب أخذ المباراة بجدية وكان مذاكر منتخب الجزائر ويعلم نقاط قوته وضعف، وساعدنا أيضاً وجود غيابات في المنتخب الجزائري بعد مشاركته فى دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأضاف النقيب، منتخب مصر لديه نظام خاص وسيكون منافسا قويا فى بطولة العالم مع أي منتخب، مواجهة تونس اليوم ليس لها أى مقياس، وأتمنى أن يكون هناك حضور جماهيرى كبير جداً اليوم لدعم المنتخب، لأن الجماهير أكبر عامل لنجاح المنتخب والبطولة.

وتابع، كريم هنداوي "كاتونجا" قدم مباراة من أفضل مبارياته من بعد المونديال ووصل إلى كل الزوايا التي كان يريد منتخب الجزائر التسجيل من خلالها، وهو من أفضل حراس المرمى في العالم ومصر، وأتمنى له التوفيق اليوم هو ومحمد علي، وأن يكونا على قدر الحدث أمام تونس وأن يكونا موفقين.