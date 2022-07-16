صفقة جماهيرية كبيرة.. ليفاندوفسكي إلى برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق بين إدارة ناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن برشلونة توصل لاتفاق بالفعل مع مسئولي نادي بايرن ميونخ، بشأن التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 50 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية، بحيث سيدفع البارسا 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

ولفتت إلى أن نادي برشلونة حصل على توقيع أفضل لاعب في العالم لمدة 4 سنوات، بحيث من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2026.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة أتم كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ليغلق ملف التعاقد مع ليفاندوفسكي بنجاح.

وانضم المهاجم البولندي إلى فريق البايرن في عام 2014، في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند، والمقرر أن ينتهي عقده مع الفريق البافاري في صيف 2023.

من جانبه، أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي" والخبير بسوق الانتقالات، أن بايرن ميونخ أخبر نادي برشلونة بالموافقة على العرض الأخير.

وأوضح رومانو أن المهاجم البولندي المخضرم سينضم لصفوف برشلونة الأسبوع الجاري.

وأوضح أن قيمة الصفقة ستصل لـ 50 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز، كما تصل مدة التعاقد لـ 3 مواسم.

وشدد الصحفي أن المهاجم البولندي سار على نهج رافينيا المنضم حديثا لصفوف برشلونة إذ لم يناقش بشأن عروض تشيلسي أو باريس سان جيرمان.

وكشفت العديد من الصحف الألمانية خلال الفترة الأخيرة، أن سبب رغبة روبرت ليفاندوفسكي في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، أنه يريد خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني مع بداية الموسم المقبل.

وحال إتمام الصفقة، سيكون ليفاندوفسكي رابع صفقات برشلونة بعد الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن ورافينيا.