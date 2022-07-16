شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستقبل طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة النادي المصرى، فى التاسعة صباح اليوم السبت، إجراءات تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادى والمقرر إقامتها فى التاسع والعشرين من أغسطس المقبل، حيث بدأت اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من قبل النادي مهام عملها في تلقى طلبات المرشحين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميا حتى يوم الجمعة المقبل الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة تضم عاطف مبارك، عماد حجازي، أسامة نجم ، محمود أبو المعاطي المر.

فيما يتولى الدكتور علي أبو سمرة المدير التنفيذي للنادي مهام الإشراف العام على لجنة تلقي الطلبات والتي يرأسها الاستاذ مجدي عبد الكريم ، والتي تضم في عضويتها جمال العتر، محمد المنصوري، محمد فتوح ابو عاصي، طنطاوي شحاته، فهمي ريان، فيما تضم لجنة استقبال المرشحين اللواء نادر مراد ومحمد فهيم وعلي غويبة.

ويأتي قرار اللجنة السباعية المكلفة بإدارة المصري بتحديد موعد الانتخابات في الوقت الذي يعاني فيه النادي المصري، من العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب الوداد المغربي السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادي الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعاني المصري من أزمة أخرى، بعد تقدم التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائي.